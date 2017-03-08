Деятельность Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции от правой партии «Республиканцы», вызвала новые вопросы у следователей и налоговых инспекторов. Об этом сообщила в среду, 8 марта все та же респектабельная сатирическая газета Canard enchaîné (с публикации которой в конце января начался т.н. скандал #PenelopeGate ).

После того скандала, в ходе которого выяснилось, что Пенелопа, жена Фийона, получила в качестве «парламентского ассистента» 831 440 евро, а их дети - 84 тысячи, кандидат от французских правых утратил статус главного претендента на Елисейский дворец.

Взамен 1 марта Фийон получил статус обвиняемого по этому делу.

С тех пор начался массовый исход правых депутатов, сенаторов и сэров из его команды (ушло более трехсот человек) и уже всерьез рассматривался вариант замены Фийона на 71-летнего Алена Жюппе (мэра Бордо).

Но утром 6-го марта не получивший должной аппаратной поддержки Жюппе отказался от этой идеи «окончательно и бесповоротно». Тем же вечером политбюро партии «Республиканцы» (изначально собиравшееся по инициативе Саркози для того, чтобы озвучить имя нового кандидата) выразило «полную поддержку своему кандидату Франсуа Фийону».

Кандидату теперь могут угрожать новые дела. Вопросы по ним вероятно, будут заданы ему на ближайшем допросе – 15 марта в парижском Дворце правосудия.

Во-первых, уже открыто предварительное расследование по факту получения Фийоном в 2013 году «кредита» на 50 тысяч евро от французского миллиардера и мецената Марка Ладре де Лашарриера.

Правоохранителей и налоговиков смутило два обстоятельства: «кредит» был беспроцентным и без срока погашения; кроме того, Фийон не задекларировал эти деньги.

Тот же миллиардер де Лашарриер устраивал жену Фийона на должность «литературной советницы» в свой журнал Revue des deux Mondes (она получила там 100 тысяч евро, написав за год 2 странички текста). Он же «подбрасывал» Фийона на своем бизнес-джете встречи и конференции в разные точки мира (в том числе на встречу с Путиным в 2013 году).

И его же фирма была клиентом консалтингового агентства Фийона 2F Conseil.

Деятельность этого агентства следствие сейчас изучает «чрезвычайно внимательно», утверждает источник Canard enchaîné.

За три года (2012—2015), как писала в ноябре та же газета, оборот 2F Conseil составил более 1 миллиона евро. Притом, что единственным его сотрудником был сам Фийон — чрезвычайно занятой государственный деятель. Средний заработок Фийона в агентстве составил более 17 тысяч евро в месяц. И если получение «30 000 евро» за конференцию в Казахстане один из приближенных Фийона подтвердил, то получение денег за подобные конференции в России сам кандидат до сих пор категорически отрицает. «Он не берет денег с друзей?» — спрашивала в ноябре ехидная газета Canard enchaîné.

Кроме того, следствие сейчас выясняет, не было ли вручение тому же миллиардеру де Лашарриеру высшей награды Франции – Большого креста ордена Почетного легиона – проявлением «торговли влиянием». Представление к награждению выписал 31.12.2011 премьер-министр Франсуа Фийон.

Ну, и, наконец, на обыске, который прошел на минувшей неделе в замке Фийонов в селении Солем (регион Земли Луары), присутствовала «большая группа налоговых инспекторов». Они собирали сведения для сопоставления реальной стоимости замка площадью 3000 квадратных метров с задекларированной ценой в 750 тысяч евро.

Проверяющие пытаются узнать, не была ли стоимость недвижимости специально занижена Фийоном ради того, чтобы избежать т.н. «налога на роскошь».