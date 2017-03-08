В дагестанском Кизилюрте сотрудник полиции в ходе драки в кафе ранил из табельного оружия троих сослуживцев, передает Интерфакс.

Как сообщил представитель республиканского МВД, конфликт возник между сотрудниками Новолакского отдела ГИБДД.

«В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейские получили ранения средней тяжести. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщили агентству источники в правоохранительных органах, полицейский открыл стрельбу после того, как те в ходе драки сломали ему челюсть.

По факту инцидента проводится служебная проверка.

Юлия Минеева