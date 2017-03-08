Федеральное бюро расследований США (ФБР) открыло расследование после публикации порталом WikiLeaks документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает CNN.

ФБР намерено выяснить, была ли утечка организована извне или документы Wikileaks передал сотрудник спецслужбы. Кроме того, спецслужбы займутся оценкой ущерба, нанесенного разведуправлению.

Источники телеканала утверждают, что большинство документов, опубликованных порталом, подлинные, однако они не исключают, что некоторые файлы могли быть изменены.

Напомним, накануне WikiLeaks опубликовал около девяти тысяч документов ЦРУ. По оценкам организации, это одна из крупнейших утечек документов спецслужбы. Первая часть проекта — Year Zero — включает в себя файлы, которые хранились в изолированной внутренней сети штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.

Year Zero подтверждает возможность спецслужб взламывать смартфоны на базе iOS, Android и Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, превращая их в микрофоны. Помимо этого, ЦРУ обходит шифрование и перехватывает сообщения из WhatsApp, Signal и Telegram.

В WikiLeaks рассказали, что недавно ЦРУ потеряло контроль над большой частью своего хакерского арсенала, в том числе вредоносными программами. Бывшие хакеры и штатные сотрудники распространили архив между собой. Один из них передал документы WikiLeaks.

Юлия Минеева