Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, который запрещает Пентагону заключать сделки с компанией «Рособоронэкспорт».

Документ поддержал 371 конгрессмен, 48 оказались против.

Согласно тексту документа, министерству обороны США запрещается заключать с российской компанией и ее дочерними структурами любые контракты, корпоративные соглашения, давать им гранты, кредиты или кредитные поручения.

При этом глава Пентагона может попытаться отменить запрет, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки, решит, что сотрудничество с «Рособоронэкспортом» необходимо в интересах безопасности США. Кроме того, ему потребуется убедить обе палаты Конгресса в том, что Россия прекратила поставки летальных вооружений в Сирию, отозвала с Украины своих «агентов», а российские вооруженные силы покинули Крым.

Ранее в декабре США смягчили односторонние санкции в отношении «Рособоронэкспорта». Это позволило США покупать специальное цифровое оборудование, в частности, электрооптический сенсор (камеру) OSDCAM4060, который используется на самолетах-наблюдателях России в рамках Договора по открытому небу.

Напомним, «Рособоронэкспорт» попал под американские санкции в сентябре 2015 года. Тогда несколько российских оборонных предприятий заподозрили в нарушении закона «О нераспространении в отношении Ирана», согласно которому сотрудничать с этой страной в сфере оружия массового поражения запрещено.

Ограничительные меры коснулись корпорацию «Рособоронэкспорт», тульское «Конструкторское бюро приборостроения», ОАО «Катод», «НПО машиностроения» и самолетостроительную корпорацию «МиГ», а также все их подразделения и дочерние предприятия.

Вера Юрченко