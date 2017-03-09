Южно-Сахалинский городской суд не удовлетворил ходатайство прокурора о проведении в закрытом режиме слушаний по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Об этом сообщает Интерфакс.

При этом ходатайство о проведении допроса сахалинского предпринимателя Анатолия Осадчего в закрытом режиме удовлетворили.

«Считаю нужным ходатайство Осадчего удовлетворить, а ходатайство прокурора — не удовлетворить в связи с необоснованностью», — сказала судья.

Ранее в четверг вызванный на допрос Осадчий пожаловался на поступающие ему смс и телефонные звонки с угрозами и попросил допросить его без присутствия журналистов. Прокурор после этого предложил проводить судебный процесс в закрытом режиме, чтобы избежать повторения ситуации с другими свидетелями.

В понедельник Южно-Сахалинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела Александра Хорошавина и его подчиненных, которые обвиняются в получении взятки на общую сумму около 522 млн рублей за период с 2009 по 2015 год.

По данным предварительного следствия, экс-губернатор и его подчиненные систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам.

Напомним, Хорошавин был губернатором Сахалинской области с 2007 по 2015 год. Он работал сопредседателем совета представителей уполномоченного государственного органа по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и был членом политсовета сахалинского отделения партии «Единая Россия». В марте 2015 года его задержали в собственном кабинете.

Вера Юрченко