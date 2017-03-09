В трех корпусах оборонного завода «Радиоприбор» во Владивостоке отключили отопление из-за долгов, сумма которых превысила 24 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Дальневосточной генерирующей компании.

Отмечается, что если со стороны «Радиоприбора» не поступит гарантий оплаты, то «через несколько дней энергетики отключат от тепла все объекты завода».

«Официальные письма о необходимости скорейшего урегулирования ситуации неоднократно направлялись в адрес Администрации Приморского края, внешнему управляющему ОАО «Радиоприбор», а также к представителям «Дубненского машиностроительного завода», который планирует стать арендатором предприятия-должника. Однако до настоящего момента никаких действенных мер по решению данного вопроса принято не было», — сообщается на сайте генерирующей компании.

На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья.

Ранее, 23 февраля оставшиеся без работы после сокращения сотрудники завода «Радиоприбор» на митинге во Владивостоке потребовали погасить долги по зарплате и возобновить работу предприятия.

Вера Юрченко