Бывший губернатор американского штата Юта Джон Хантсмен согласился стать послом США в России. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации США.

По данным телеканала, Хантсмен встретился по данному вопросу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а также связывался с помощниками президента США Дональда Трампа.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что в начале недели Дональд Трамп предложил Джону Хантсмену стать послом США в России.

CNN также называл Хантсмена главным кандидатом на пост американского посла в России.

Джон Хантсмен был послом США в Сингапуре в 1992-1993 годах, а с 2009 по 2011 год занимал должность посла США в Китае.

Вера Юрченко