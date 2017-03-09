Из-за извержения вулкана Безымянный на Камчатке в регионе объявили красный уровень авиационной опасности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольгу Гирину.

«Это означает, что пепловые выбросы из вулкана представляют опасность для международных авиалиний, то есть даже для самолетов, пролетающих на высоте до 13 километров», — сказала она.

По словам Гириной, пепловый шлейф протянулся на 112 км к северо-западу от вулкана.

Как отметила вулканолог, 9 марта «Безымянный выбросил более пяти облаков пепла, которые поднимались на высоту до 8 км над уровнем моря». Она не исключила, что следующие пепловые выбросы из вулкана достигнут 15 км.

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Безымянный — один из самых активных вулканов мира. В 1956 году он выбросил пепел на высоту более 40 км. Последнее извержение Безымянного произошло 1 сентября 2012 года, тогда вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря. После этого вулкан был спокоен до ноября 2016 года.

Вера Юрченко