Власти американского штата Гавайи обратились в суд, чтобы добиться отмены нового иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в страну гражданам шести стран. Об этом сообщает Associated Press.

Иск был подан в федеральный суд Гонолулу. Ранее власти штата подавали иск и против первой версии указа, но суд отложил его рассмотрение.

6 марта Дональд Трамп подписал новую версию иммиграционного указа, который приостановил въезд в США на 90 дней для граждан шести мусульманских стран — Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Действие указа не распространяется на тех, у кого уже есть действующие американские визы или виды на жительство.

В прежней версии указа, напомним, был Ирак. В новом документе поясняется, что тесное сотрудничество между США и правительством Ирака, а также присутствие американских вооруженных сил в этой стране «дают основания по-другому отнестись» к ней.

Первый иммиграционный указ Трамп подписал 27 января. Тогда въезд в США запрещался гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана на 90 дней, беженцам из Сирии — на неопределенный срок и беженцам из других стран — на 120 дней.

Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация Белого дома попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ.

Вера Юрченко