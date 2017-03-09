Во время акции в Кремле феминистки не проникали на охраняемые объекты. Об этом заявил замглавы пресс-центра Федеральной службы охраны Денис Симоновон, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В пресс-службе ведомства пояснили, что на территории Кремля есть общедоступные объекты и туристические зоны, такие как Александровский сад, а есть те, куда доступ закрыт.

«На наши охраняемые объекты проникновений не было», — сказал Симоновон.

Отвечая на вопрос о том, входит ли Угловая Арсенальная башня в список охраняемых объектов, в ФСО ответили: «Не было туда никаких проникновений».

Напомним, 8 марта феминистки устроили акцию на Красной площади. Девушки развернули плакаты с лозунгами: «Женщину — в президенты», «Женщину — в патриархи», «Вся власть — женщинам», «200 лет мужчины у власти. Долой!».

На Угловой Арсенальной башне две девушки растянули баннер — «Национальная идея — феминизм» и зажгли файера.

Правоохранительные органы задержали четырех активисток, двух корреспондентов «Новой газеты» и фотографа, однако позже отпустили их из ОВД «Китай-город», не предъявив никаких обвинений.

Юлия Минеева