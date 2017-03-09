Оппозиционер и соратник Алексея Навального Леонид Волков подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на приговор по делу о воспрепятствовании деятельности журналиста Lifenews. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката Ирину Хрунову.

Волков пожаловался в ЕСПЧ на нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — несправедливый суд. Активист считает, что суд не ответил на основные аргументы и доказательства защиты.

Также оппозиционер считает, что дело в его отношении было политически мотивированным (18-я статья Конвенции). В жалобе Волков указал, что российские власти применяют различные способы создания проблем для политических и гражданских активистов.

Читайте также Синяк преткновения на запястье выше локтя

Напомним, в прошлом году Центральный районный суд Новосибирска признал Леонида Волкова виновным в воспрепятствовании деятельности журналиста телеканала Lifenews и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей. Сам Волков вины не признал, назвав дело политическим.

Инцидент произошел в июле 2015 года, когда журналисты Lifenews снимали избирательный штаб «Парнаса» в Новосибирске. По версии следствия, Волков препятствовал проведению видеосъемки и «применил насилие к репортерам». Журналист Lifenews заявил, что Волков якобы схватил его за руку, мешая записать комментарий Алексея Навального.

Юлия Минеева