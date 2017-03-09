В Госдуме предложили наказывать сроком лишения свободы до 12 лет за доведение несовершеннолетних до самоубийства. Об этом на пресс-конференции сообщила автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

Парламентарии предлагают вписать в норму Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства» новые квалифицирующие признаки и ввести «повышенную ответственность за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных, когда это (доведение до самоубийства) касается группы лиц».

«Мы относим эти преступления к категории тяжких с максимальным уровнем ответственности (до 8 лет лишения свободы) и с лишением права заниматься определенной деятельностью до 10 лет», — пояснила Яровая.

Депутат также сообщила, что совокупное наказание может составить до 12 лет лишения свободы.

«Для всех смельчаков, которые до сих пор считали себя безнаказанными, могу сказать, что по совокупности преступления, которые они совершают, уровень ответственности может быть до 12 лет. Поэтому им стоит оценить стоит ли продолжать эту опасную игру», — добавила Яровая.

Ранее законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект вводит уголовную ответственность за склонение детей и подростков к суициду и оказание им содействия в совершении самоубийства. В тексте упоминаются так называемые «группы смерти», о которых «Новая газета» писала весной. А также — «зацепинг» (способ передвижения на поезде, цепляясь к нему снаружи).

Законопроект уже поддержали Следственный комитет, МВД, министерство образования, а также Роскомнадзор.

Юлия Минеева