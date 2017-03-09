В Кремле назвали «заслуживающей внимание» публикацию проекта Wikileaks, который накануне выложил в сеть несколько тысяч файлов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, передает Интерфакс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в публикацию будут «внимательно вчитываться». Также он прокомментировал информацию Wikileaks о том, что ЦРУ может использовать пять серверов для прослушки Владимира Путина.

«Как вы знаете, в Вашингтоне собственно и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц и нашего посла Кисляка, и так далее. Этого никто и не скрывает. Поэтому здесь собственно можно Wikileaks и не раскрывать, можно догадаться», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, накануне WikiLeaks опубликовал около девяти тысяч документов ЦРУ. По оценкам организации, это одна из крупнейших утечек документов спецслужбы. Первая часть проекта — Year Zero — включает в себя файлы, которые хранились в изолированной внутренней сети штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.

Year Zero подтверждает возможность спецслужб взламывать смартфоны на базе iOS, Android и Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, превращая их в микрофоны. Помимо этого, ЦРУ обходит шифрование и перехватывает сообщения из WhatsApp, Signal и Telegram.

Из документов, опубликованных Wikileaks, также следует, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки, которые называются PocketPutin.

Юлия Минеева