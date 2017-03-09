Президиум Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики 9 марта отправил на новое рассмотрение дело Руслана Рахаева. Коллегия судей удовлетворила кассационную жалобу прокуратуры на решение Черкесского городского суда вернуть дело на доследование.

Суд над Рахаевым длится пятый год. Бывшего начальника оперативно-розыскной части ОМВД Черкесска обвиняют в смерти задержанного Джанкезова. Рахаев утверждает, что его подчиненные доставили Джанкезова в отделение, где он скончался, уже избитым.

Независимое медицинское исследование, проведенное известными судмедэкспертами Владимиром Щербаковым и Евгением Николаевым, подтвердила: Джанкезов погиб от травм, полученных ночью, когда с ним находились оперативники. Однако впоследствии Рахаев, новичок из соседней Кабардино-Балкарии, который успел проработать в ОМВД Черкесска всего месяц, из свидетеля стал обвиняемым. Сотрудники Рахаева дали на него показания.

Первый суд закончился обвинительным приговором — 13 лет. Республиканский Верховный суд отменил это решение и отправил дело на доследование. В 2015 году начался второй процесс. В ноябре 2016-го судья Черкесского городского суда Атаев вновь принял решение отправить дело на доследование — в силу «непреодолимых противоречий». По мнению судьи, необходимо изучить причастность «иных лиц» к смерти Джанкезова. Верховный суд это решение утвердил, однако прокуратура подала кассационную жалобу.

Защита Рахаева (предоставленная фондом «Общественный вердикт») обжалует сегодняшнее постановление в Верховном суде Российской Федерации.