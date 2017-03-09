Российскую оперную певицу и бывшего депутата Госдумы Марию Максакову, которая вместе с мужем уехала на Украину, уволили из академии музыки имени Гнесиных, сообщили «Новой газете» в приемной ректора.

«Она уволена в соответствии с трудовым кодексом. Из-за отсутствия на рабочем месте», — сообщили в академии.

В феврале Максакову также исключили из партии «Единая Россия». Формальным поводом стало то, что у экс-депутата имеется второе гражданство — Германии. Сама Максакова подтверждала эту информацию. При этом, по ее словам, в «Единой России» знали об этом и просили ее отказаться от двойного гражданства, однако она «в силу разных обстоятельств» не могла это сделать.

Решение об исключении Максаковой последовало за скандалом вокруг ее мужа — также бывшего депутата Госдумы, только от КПРФ, Дениса Вороненкова. По информации «Новой газеты», Вороненков покинул Россию, опасаясь обвинений по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По этому делу был осужден знакомый Вороненкова Виталий Качур, который в своих показаниях подробно рассказывал об обстоятельствах приобретения здания.

Вскоре после отъезда экс-депутатов на Украину, Дениса Вороненкова действительно объявили в федеральный розыск. Его обвиняют в нарушении части 3 статьи 33, части 1 статьи 170.1 УК России (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На Украине Вороненков в интервью местному СМИ рассказал, что получил гражданство этой страны и дал показания по делу бывшего украинского президента Виктора Януковича. При этом он сравнил политическую ситуацию в России с «нацистской Германией Гитлера» и заявил, что выступал против присоединения Крыма к России.