Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил не взыскивать в течение 2017 года «налог на тунеядство». Об этом сообщает белорусское агентство Белта.

На пресс-конференции Лукашенко заявил, что декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменяться не будет: «В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет».

Белорусский президент также отметил, что решение о налогообложение «тунеядцев» не является экономическим.

«Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может. Это — главное», — заявил Лукашенко.

Лукашенко поручил к 1 апреля создать списки тех, кто по декрету будет обложен налогом.

«Налог на тунеядство» или сбор на финансирование социальных расходов был введен в апреле 2015 года. Согласно указу, каждый гражданин Белоруссии, не имевший официального места работы более полугода, обязан уплатить налог размером более 200 долларов.

17 февраля вступил в силу закон «О перечне творческих союзов», который в себя все независимые творческие союзы, в том числе белорусский ПЕН-центр и Союза белорусских писателей. Все поэты, писатели и журналисты, являющиеся членами независимых творческих союзов, должны будут также уплатить «налог на тунеядство».

17 и 26 февраля прошли в Минске и других крупных городах республики «Марши рассерженных белорусов», основным требованием которых стала отмена «закона на тунеядство». В акции приняли участие несколько тысяч человек.

Мария Константиниди