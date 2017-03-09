Прокуратура попросила суд приговорить Хасана Закаева, обвиняемого в причастности к теракту в театральном центре на Дубровке в 2002 году, к 23 годам колонии, передает РИА Новости.

«По совокупности прошу назначить Закаеву наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказал прокурор.

В то же время из обвинения Закаеву исключили ряд эпизодов, касающихся оружия и боеприпасов, изъятых ранее в ходе следственных действий, так как по результатам судебно-медицинской экспертизы они признаны «не относящимися к делу».

В ноябре в Московском окружном военном суде началось заседание по делу Хасана Закаева. Ему предъявлены обвинения по статьям «участие в преступном сообществе», «приготовление к теракту», «пособничество в захвате заложников», «покушение на убийство двух и более лиц».

Следствие считает, что Закаеву было поручено доставить в Москву взрывные устройства, детонаторы и исполнительные механизмы для приведения их в действие, а также установить взрывчатку.

В 2002 году террористы несколько дней, с 23 по 26 октября, держали в заложниках зрителей мюзикла «Норд-ост» в театральном центре на Дубровке. 26 числа был проведен штурм, в результате убили 40 боевиков. Жертвами теракта стали 130 человек, в том числе десять детей. При освобождении центра сотрудниками спецподразделений многие из заложников погибли.