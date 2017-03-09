Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей десять генералов МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Следственного комитета России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди уволенных оказались руководители управлений ФСИН по Саратовской области и Мордовии, начальники ГУ МВД по Вологодской, Самарской и Нижегородской областям, прокуроры Чувашии и Еврейской автономной области, глава управления СК по Приморскому краю.

Этим же указом полковник юстиции Айрат Ахметшин назначен на пятилетний срок руководителем СУ СКР по Кировской области, Андрей Васильченко – прокурором Республики Ингушетия.

В феврале президент освободил от занимаемых должностей 16 генералов. Своих постов лишились 13 высокопоставленных сотрудников МЧС, двое сотрудников МВД, а также руководитель Следственного управления СК по Ханты-Майнсийскому автономному округу и прокурор Ярославской области.

Юлия Минеева