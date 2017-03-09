Участники акции в поддержку женщин в Кремле подтвердили, что на двух опубликованных фотографиях использовался фотошоп.

По словам Леды Гариной, одной из участниц акции, изначально поучаствовать в мероприятии выразила желание еще одна группа активисток, которые и предложили лозунг «Национальная идея — феминизм».

«Многим из нас этот слоган изначально не понравился, поэтому мы стали делать другие. Мы видели, что они рисуют баннер, но не знали, где конкретно они его растянут. 8 марта на общий ящик они прислали фото. Мы порадовались, что у них получилось, и начали волноваться, потому что связь с ними пропала. Сейчас они вышли на связь и подтвердили, что это фотошоп».

Эта фотография была признана фотошопом

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Анна Артемьева, фотокорреспондент «Новой газеты»: «Об акции я узнала непосредственно перед ее началом. Активистки сообщили приехавшим на место корреспондентам, что существуют несколько точек, на которых будет проходить акция. Я решила пойти с активистками, которые направлялись на Ивановскую площадь в Кремле, и сделала один кадр».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Ранее в четверг военный командант Кремля Сергей Хлебников заявил «Эху Москвы», что фотографии с баннером, который вывесили на Угловой Арсенальной башне Кремля во время акции феминисток 8 марта, были смонтированы.

«Никакого баннера на башне не было, это фотомонтаж. Он на совести тех людей, которые его сделали. Все остальное на той фотографии — правда», — сказал Хлебников.

В Федеральной службе охраны (ФСО) также подтвердили, что феминистки не проникали на охраняемые объекты.

8 марта феминистки устроили акцию на Красной площади. Девушки развернули плакаты с лозунгами: «Женщину — в президенты», «Женщину — в патриархи», «Вся власть — женщинам», «200 лет мужчины у власти. Долой!».

Правоохранительные органы задержали четырех активисток, двух корреспондентов «Новой газеты» и фотографа, однако позже отпустили их из ОВД «Китай-город», не предъявив никаких обвинений.

Елена Костюченко, Анна Артемьева, Ольга Просвирова