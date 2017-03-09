Министерство культуры завершило проверку фильма «Красавица и чудовище»на предмет наличия в нем пропаганды гомосексуализма. Об этом рассказал глава министерства Владимир Мединский, передает Интерфакс.

«Провели (проверку — ред.). Не нашли. У нас есть заключение Института культурного наследия Лихачёва. Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией», — сообщил в четверг 9 марта на пресс-конференции Мединский.

Министр отметил, что в официальном заключении комиссия рекомендовала поднять прокатный возрастной ценз. Теперь фильм имеет ограничение 16+.

Мединский также назвал подход экспертной комиссии Института культурного наследия «ультраконсервативным в вопросах культуры».

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов попросил министра культуры провести допремьерную проверку фильма «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды гомосексуализма. В письме он указал, что получил множество писем от обеспокоенных родителей.

«Убежден, что главная задача государства в отношении детей — это защита детства и юношества от грязи мира, сбережение детской чистоты, ограждение наших детей от тлетворных и опасных явлений. И в данном случае наша общая задача — не допустить выхода этого мюзикла на экраны ни под каким видом», — заявил Милонов.

Мюзикл кинокомпании Дисней «Красавица и чудовище» выходит на экраны 9 марта. Фильм стала первой картиной производства Дисней, в которой появляется гомосексуальный персонаж. В фильме снялись Эмма Уотсон, Иен Маккелен, Юэн Макгрегор и Эмма Томпсон.

Мария Константиниди