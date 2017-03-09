Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД заявил, что более половины совершаемых в стране преступлений остаются нераскрытыми, сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что министерство использует потенциал «далеко не в полном объеме».

«Почти половина преступлений, как и прежде, остается нераскрытой, имеющийся у министерства потенциал используется далеко не в полном объеме, в том числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан их собственности и бизнеса от преступных посягательств», — подчеркнул Путин.

Во время выступления президент также говорил о противодействии экстремизму. Он заявил, что МВД необходимо внедрять эффективные методы работы и активнее сотрудничать с коллегами из правоохранительных и силовых структур.

Путин сделал акцент на том, что ведомству необходимо пресекать любые экстремистские проявления: «пропаганду насилия, ксенофобии, национализма, противодействовать попыткам вовлечь в эту деструктивную деятельность молодых людей, в том числе работать активно по тем, кто связан с международными террористическими организациями».

Одновременно с этим президент предложил ужесточить требования к кандидатам на ключевые посты в МВД. Он напомнил, что в 2016 году целый ряд высокопоставленных чиновников министерства были задержаны по подозрению в совершении серьезных преступлений.

«Эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг. Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы», — отметил президент.

Министерство внутренних дел ежемесячно публикует отчет о состоянии преступности в России. Судя по данным за января 2017 года, за месяц было зарегистрировано 157,1 тыс. преступлений, что почти на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мария Константиниди