Путин: половина преступлений в России не раскрывается
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД заявил, что более половины совершаемых в стране преступлений остаются нераскрытыми, сообщает РИА Новости.
Президент отметил, что министерство использует потенциал «далеко не в полном объеме».
«Почти половина преступлений, как и прежде, остается нераскрытой, имеющийся у министерства потенциал используется далеко не в полном объеме, в том числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан их собственности и бизнеса от преступных посягательств», — подчеркнул Путин.
Во время выступления президент также говорил о противодействии экстремизму. Он заявил, что МВД необходимо внедрять эффективные методы работы и активнее сотрудничать с коллегами из правоохранительных и силовых структур.
Путин сделал акцент на том, что ведомству необходимо пресекать любые экстремистские проявления: «пропаганду насилия, ксенофобии, национализма, противодействовать попыткам вовлечь в эту деструктивную деятельность молодых людей, в том числе работать активно по тем, кто связан с международными террористическими организациями».
Одновременно с этим президент предложил ужесточить требования к кандидатам на ключевые посты в МВД. Он напомнил, что в 2016 году целый ряд высокопоставленных чиновников министерства были задержаны по подозрению в совершении серьезных преступлений.
«Эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг. Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы», — отметил президент.
Министерство внутренних дел ежемесячно публикует отчет о состоянии преступности в России. Судя по данным за января 2017 года, за месяц было зарегистрировано 157,1 тыс. преступлений, что почти на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Мария Константиниди