Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих во время акции протеста в Исаакиевском соборе 28 января, передает ТАСС.

«Материалы возвращены в полицию. На наш взгляд, там нет состава преступления», — сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу.

Напомним, в начале февраля Законодательное собрание Петербурга обратилось к генеральному прокурору Юрию Чайке, руководителю СК Александру Бастрыкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой привлечь к ответственности противников передачи Исаакиевского собора РПЦ, обвинив их в оскорблении чувств верующих.

Тогда запрос поддержали 39 парламентариев. Один из них, Вячеслав Макаров, сравнил митинг и пикет внутри Исаакиевского собора с действиями Pussy Riot в Храме Христа Спасателя. По его словам, в митинге приняли участие «представители ЛГБТ-сообщества, пацифисты, анархисты и иные активисты».

«Не вызывает сомнения то, что их действия были спланированы заранее. Цель таких действий — сорвать богослужение, грубо нарушить общественный порядок, оскорбить чувства верующих», — сказал он.

Напомним, в январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ. При этом он сохранит функции музея. Позже на сайте Комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга появилось распоряжение от 30 декабря 2016 года, в котором говорилось, что собор передадут РПЦ на 49 лет.

Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения.

Юлия Минеева