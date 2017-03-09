По имеющемся в редакции сведениям, герой публикации «Агент Абдрахманов» Ильдар Абдрахманов, бывший агент ФСБ, отбывающий наказание в ИК-11 по республике Мордовия, был сильно избит начальником оперативной части колонии Дмитрием Душкиным.

Правозащитники, адвокат Абдрахманова Вера Гончарова и сам Абдрахманов неоднократно обращались во ФСИН с заявлениями об обеспечении безопасности Ильдару Абдрахманову в связи с существующей угрозой его жизни. Несмотря на эти заявления, УФСИН по Москве сначала этапировал Абдрахманова в Кострому, где его жизни угрожала реальная опасность из-за конфликта с находящимися в этой колонии московскими криминальными авторитетами. Затем Абдрахманова вернули в Москву и этапировали в Мордовию, где отбывает наказание приговоренный с 20 годам строго режима бывший оперуполномоченный УБОП МВД РФ, соорганизатор убийства Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов.

Именно Хаджикурбанов, находясь в одной камере с Абдрахмановым в московском СИЗО-4 и используя свои связи в МВД, выяснил, что Абдраханов является агентом ФСБ. Хаджикурбанов, по словам Абдрахманова, избил его и сообщил сокамерникам, что тот работает на ФСБ, тем самым поставив жизнь Абдрахманова под угрозу.

«Новая газета» просит прокуратуру по республике Мордовия провести проверку в связи с имеющейся информацией об избиении начальником оперчасти ИК-11 РМ Душкиным осужденного Ильдара Абдрахманова.

Ранее в четверг стало известно, что президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя управления ФСИН по Мордовии. Кроме него должностей лишились девять генералов МВД, ФСИН и Следственного комитета.