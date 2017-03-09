«Украинский диверсант» Захтей попросил лишить его гражданства России
Ольга Просвироваглава службы информации
Обвиняемый по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей попросил лишить его российского гражданства, подтвердила «Новой газете» его жена Оксана.
Ранее «Медуза» опубликовала отрывок из заявления самого Захтея, в котором говорится: «В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона, в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны».
По словам адвоката Захтея Александра Попкова, у его подзащитного помимо российского есть и украинское гражданство. Однако российское законодательство не позволяет выходить из гражданства обвиняемым по уголовным делам.
В настоящее время Андрей Захтей находится в СИЗО. Он, а также другой «крымский диверсант» Евгений Панов ранее заявляли о пытках после задержания. Оба утверждали, что их пытали током, требуя признать вину.
Напомним, в августе прошлого года ФСБ объявило, что оперативники предотвратили в Крыму теракт, который готовили спецподразделения министерства обороны Украины. В ночь на 8 августа диверсанты якобы пытались прорваться в Крым под «массированный обстрел со стороны и сопредельного государства и бронетехники вооруженных сил Украины».
Позднее было объявлено, что ФСБ задержала жителя Запорожской области Евгения Панова (которого называют сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины) и жителя Крыма Андрея Захтея.