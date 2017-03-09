Обвиняемый по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей попросил лишить его российского гражданства, подтвердила «Новой газете» его жена Оксана.

Ранее «Медуза» опубликовала отрывок из заявления самого Захтея, в котором говорится: «В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона, в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны».

По словам адвоката Захтея Александра Попкова, у его подзащитного помимо российского есть и украинское гражданство. Однако российское законодательство не позволяет выходить из гражданства обвиняемым по уголовным делам.

В настоящее время Андрей Захтей находится в СИЗО. Он, а также другой «крымский диверсант» Евгений Панов ранее заявляли о пытках после задержания. Оба утверждали, что их пытали током, требуя признать вину.

Напомним, в августе прошлого года ФСБ объявило, что оперативники предотвратили в Крыму теракт, который готовили спецподразделения министерства обороны Украины. В ночь на 8 августа диверсанты якобы пытались прорваться в Крым под «массированный обстрел со стороны и сопредельного государства и бронетехники вооруженных сил Украины».

Позднее было объявлено, что ФСБ задержала жителя Запорожской области Евгения Панова (которого называют сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины) и жителя Крыма Андрея Захтея.