В собственности у семьи бывшего замглавы МЧС Леонида Беляева находятся 20 квартир в Санкт-Петербурге, утверждают в Transparency International.

По их данным, самому Беляеву принадлежит половина квартиры, которую ему предоставило государство, дом и три участка земли. 25-летняя дочь Беляева Юлия оказалась владелицей 12 квартир, общая площадь которых составляет 644,2 квадратных метра. Еще четыре квартиры принадлежат ее мужу, плюс одна квартира находится в совместной собственности Юлии Беляевой и ее матери.

Супруга Леонида Беляева, утверждают в Transparency, владеет двумя квартирами: стоимость одной из них — 120,7-метровой на Барочной улице — может достигать 40 миллионов рублей, если исходить из цен на рынке недвижимости.

«Беляев и связанные с ним люди приобретали квартиры в новостройках Петербурга, возведенных крупными застройщиками. Из деклараций Беляева и Чайкина (бывший подчиненный Беляева — ред.) нельзя узнать, откуда они получили средства на покупку этих квартир. Но необходимо учитывать тот факт, что подчиненные Леонида Беляева участвовали в приемке строящихся домов и без их подписи ни один дом не мог быть сдан в эксплуатацию», — говорится в расследовании.

Кроме того, как утверждают в Transparency, компании зятя Беляева Михаила Михальцева могли получать заказы на поставку, ремонт и обслуживание противопожарного оборудования благодаря картельному сговору.

В 2006 году Беляев стал руководителем главного управления МЧС в Петербурге, а в 2015 был назначен замглавы МЧС, однако через год ушел в отставку.