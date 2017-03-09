Новая газета

В Москве из машины сотрудника ФСБ украли сумку с документами и печатями

Общество

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В Москве из автомобиля Mercedes C300, принадлежащего сотруднику Федеральной службы безопасности, похитили сумку с документами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел в районе улицы Симоновский вал. Злоумышленники разбили стекло и вытащили из автомобиля сумку Calvin Klein. 

«Потерпевший заявил, что в сумке находились документы: паспорт на его имя, удостоверение сотрудника ФСБ, водительское удостоверение, ключи от работы, печать ФСБ, пропуск на объекты ФСБ», — сказал источник.

По факту грабежа полиция начала проверку. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вера Юрченко

Теги:
ограбление, фсб

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