В Москве из автомобиля Mercedes C300, принадлежащего сотруднику Федеральной службы безопасности, похитили сумку с документами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел в районе улицы Симоновский вал. Злоумышленники разбили стекло и вытащили из автомобиля сумку Calvin Klein.

«Потерпевший заявил, что в сумке находились документы: паспорт на его имя, удостоверение сотрудника ФСБ, водительское удостоверение, ключи от работы, печать ФСБ, пропуск на объекты ФСБ», — сказал источник.

По факту грабежа полиция начала проверку. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вера Юрченко