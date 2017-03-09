Новая газета

Туска переизбрали председателем Европейского Совета на второй срок

Политика

Лидеры стран Европейского Союза переназначили председателя Европейского Совета Дональда Туска на следующий срок.

«Спасибо за то, что держали пальцы скрещенными и за вашу сердечную поддержку. Помогло!», — написал Туск в своем твиттере.

С переназначением его уже поздравил председатель Европарламента Антонио Таяни.

В ответ на поздравления в соцсети Туск поблагодарил Европейский Совет за доверие и положительную оценку.

«Я сделаю все возможное, чтобы ЕС стал лучше», — отметил он.

Против повторного выдвижения кандидатуры Дональда Туска выступали польские власти. Они обвинили Туска в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.

Действующий мандат Туска истекает 31 мая 2017 года. Теперь он переизбран на период с июня 2017 года по ноябрь 2019 года.

Вера Юрченко

Теги:
евросоюз

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