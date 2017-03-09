Туска переизбрали председателем Европейского Совета на второй срок
Лидеры стран Европейского Союза переназначили председателя Европейского Совета Дональда Туска на следующий срок.
«Спасибо за то, что держали пальцы скрещенными и за вашу сердечную поддержку. Помогло!», — написал Туск в своем твиттере.
DziÄkujÄ za trzymanie kciukÃ³w i serdeczne wsparcie. PomogÅo!â¤— Donald Tusk (@donaldtusk) March 9, 2017
С переназначением его уже поздравил председатель Европарламента Антонио Таяни.
В ответ на поздравления в соцсети Туск поблагодарил Европейский Совет за доверие и положительную оценку.
«Я сделаю все возможное, чтобы ЕС стал лучше», — отметил он.
Против повторного выдвижения кандидатуры Дональда Туска выступали польские власти. Они обвинили Туска в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.
Действующий мандат Туска истекает 31 мая 2017 года. Теперь он переизбран на период с июня 2017 года по ноябрь 2019 года.
Вера Юрченко