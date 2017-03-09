Лидеры стран Европейского Союза переназначили председателя Европейского Совета Дональда Туска на следующий срок.

«Спасибо за то, что держали пальцы скрещенными и за вашу сердечную поддержку. Помогло!», — написал Туск в своем твиттере.

DziÄkujÄ za trzymanie kciukÃ³w i serdeczne wsparcie. PomogÅo!â¤ — Donald Tusk (@donaldtusk) March 9, 2017

С переназначением его уже поздравил председатель Европарламента Антонио Таяни.

В ответ на поздравления в соцсети Туск поблагодарил Европейский Совет за доверие и положительную оценку.

«Я сделаю все возможное, чтобы ЕС стал лучше», — отметил он.

Против повторного выдвижения кандидатуры Дональда Туска выступали польские власти. Они обвинили Туска в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.

Действующий мандат Туска истекает 31 мая 2017 года. Теперь он переизбран на период с июня 2017 года по ноябрь 2019 года.

Вера Юрченко