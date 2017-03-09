Прикубанский районный суд Краснодара арестовал активиста Алексея Мандригеля на 10 суток за демонстрацию нацистской символики «ВКонтакте». Об этом «Новой газете» сообщила член «Открытой России» Яна Антонова.

По словам Антоновой, на старой странице Мандригеля, которую он уже не использует, в 2012 году была опубликована фотография со свастикой и фотография кота с усами Гитлера. Правоохранители обнаружили картинки в 2015 году.

«Он говорил, что замечал слежку на протяжении нескольких месяцев, поэтому был готов к аресту, и в суд уже приехал с вещами», — сказала Антонова.

23 ноября 2016 года активист был вызван в прокуратуру на допрос, а уже в декабре было возбуждено дело об административном нарушении по статье 20.2 КоАП.

Мандригеля не первый раз вызывает интерес у сотрудников правоохранительных органов. В 2012 году активист был арестован за невыполнение требований сотрудников полиции. Мандригеля организовал в центре Краснодара акцию «скорби по честным выборам», принеся траурный венок и свечи.

В октябре 2016 года активиста приглашали в «Центр Э» для беседы о якобы поступившей на него жалобе. Через месяц сотрудники полиции пришли домой к Манригелю, где поджидали его около четырех часов. Позднее активиста вызвали на беседу.

Андрей Дубровский