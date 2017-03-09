Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества при строительстве дороги к следственному изолятору «Кресты-2». Об этом сообщается на сайте Управления СК по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, денежные средства на сумму не менее 12 млн 228 тысяч рублей были похищены.

Как сообщает СК, 23 августа 2016 года Управление федеральной службы исполним наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и управление строительства по СЗФО ФСИН заключили контракт на строительство дороги к Следственному изолятору в городе Колпино. Стоимость договора составила более 15 млн 860 тысяч рублей.

21 сентября 2016 года на счет подрядчика был перечислен авансовый платеж на сумму около 5 млн рублей. В декабре неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, отчитались о якобы выполненных работах по контракту в полном объеме на сумму более 11 миллионов рублей. После этого заказчик перевел средства.

Таким образом, деньги были похищены.

СИЗО «Кресты-2» строится в Колпинском районе Петербурга с 2007 года. Стоимость проекта – 12 миллиардов рублей.

Вера Юрченко