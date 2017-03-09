Руководство международного центра Рерихов обвинило Министерство культуры в попытке разрушить фонды музея. Такое заявление на пресс-конференции в Москве сделал вице-президент центра Александр Стеценко.

«Произошел захват усадьбы Лопухиных под предлогом проведения следственных действий по уголовному делу Булочника (экс-главы «Мастер-банка», покровителя музея, Бориса Булочника — ред.)», — сказал Стеценко.

Во время обысков. Фото: Андрей Дубровский / для «Новой газеты»

Он утверждает, что министр культуры Владимир Мединский и его первый заместитель Владимир Аристархов «распространяют негативную информацию об МЦР во всех органах власти и через СМИ, дискредитируя общественную организацию».

«Чего добивается руководство министерства культуры, они хотят создать здесь государственный музей, но как можно говорить о строении музея, разрушая другой музей?» — удивляется Стеценко.

Только за 2015 год в музее было проведено пять проверок, а в 2017 — уже 17. Проверяли музей и прокуратура, и налоговая, и трудовая инспекции, и Минюст, и Росимущество, и Ростехнадзор.

Обыски, прошедшие в музее Рерихов накануне, руководство также рассматривает как часть последовательной кампании по захвату музея.

В ходе обыска было изъято около 200 рисунков и картин. При этом, по словам Стеценко, в постановлении, которое ему показали следователи, говорилось только о картинах, подаренных музею Булочником в 2010-2013 году — к ним относятся всего девять картин. Остальные объекты культурного наследия, как утверждают сотрудники центра, были изъяты по инициативе советника министра культуры Кирилла Рыбака.

«Именно Рыбак был инициатором изъятия всех договоров дарения Булочником музею картин 90-х годов, несмотря на то, что тогда "Мастер-банка" еще не существовал и к уголовному делу Булочника не имеет никакого отношения», — заявил сотрудник музея Дмитрий Ревякин.

«Никто не видел, какие именно картины изымали следователи, и когда они сказали расписаться в протоколе, где были указаны изъятые объекты, мы попросили вынуть картины из коробок, но нам отказали. Следователи заставили подписать протокол охранника, который не может быть компетентным в соответствующем вопросе», — рассказал Стеценко.

Во время обысков. Фото: Андрей Дубровский / для «Новой газеты»

По данным заместителя гендиректора музея Рериха Павла Журавихина, изъятые в ходе обысков в музее Рериха картины и рисунки перевезены именно в государственный музей Востока, там они хранятся в «запасниках».

«Я спросил следователя при обыске: вы эти картины продавать собираетесь? На что следователь ответил: конечно, как же еще вернуть ворованные деньги вкладчиков «Мастербанка»», — вспоминает Журавихин.

Обыск

С 7 на 8 марта в международном центре Рерихов в Москве проходил обыск, который длился почти сутки. Сотрудников музея заперли в здании, отобрав у них телефоны. За ночь правоохранители вывезли из музея около 200 рисунков и картин на десятки миллионов евро.

«Дверь в музей была выломана, омоновец встретил меня с топором в руках»

Обыск начался в 9:40, сотрудники ОМОН, не дожидаясь руководства центра и адвокатов, оцепили здание, выломали дверь в музей и стали снимать картины со стен, обклеивая их микалентной бумагой и складывая в картонные коробки.

«Дверь в музей была выломана, омоновец встретил меня с топором в руках», — вспоминает вице-президент центра Рериха Александр Стеценко. По его словам, сотрудники правоохранительных органов обращались с музейщиками как с членами преступной группировки.

В музее, как рассказывают очевидцы, находилось около 70 правоохранителей, а также советник министра культуры Кирилл Рыбак и заместитель директора музея Востока Тигран Мкртычев. Именно они указывали следователям, на какие картины необходимо обратить внимание, утверждают сотрудники музея Рериха. Сам Мкртычев отказался беседовать с журналистами.

Вывозили картины из музея на полицейских автобусах. Первая партия отправилась около 20: 00. Сотрудники музея, собравшиеся у ворот центра, пытались остановить автомобиль, перегородив ему проезд, но правоохранители оттеснили людей.

Во время обысков. Фото: Андрей Дубровский / для «Новой газеты»

Следственные действия в центре Рерихов продолжались до 5 утра. По последним данным, из музея изъяли 45 картин, 149 рисунков и 5 танок (изображение в тибетском изобразительном искусстве, преимущественно религиозного характера — ред.). Среди них — картины «Выступление в поход» (Варяжское море), «Ниже глубины» и «Борис и Глеб». Кроме того, следователи изъяли жесткий диск Стеценко, а также учетную документацию музея за несколько лет.

На просьбу прокомментировать ситуацию в министерстве культуры ответили: «Мы эту ситуацию не комментируем, так как следственные мероприятия, насколько нам известно, проводятся в рамках дела о банкротстве "Мастер-банка" и не имеют к нам никакого отношения».

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, «следствие располагает информацией о передаче фигурантом [уголовного] дела организации картин Николая и Святослава Рерихов в период с 1990 по 2010 год».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Преднамеренное банкротство», которое позже было переквалифицировано на статью «Мошенничество».

Андрей Дубровский