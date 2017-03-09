Главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, который является фигурантом дела о детской порнографии, обвинили также в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего лица и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью петрозаводского городского суда.

По словам судьи, 2 марта Дмитриеву предъявили обвинение по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

«По делу необходимо получить заключение баллистической экспертизы», — сказал он.

Ранее было известно, что Дмитриеву предъявлено обвинение только по статье 242.2 УК РФ («Фотосъемка в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов»).

В связи с новыми обвинениями суд продлил арест Юрия Дмитриева до 13 апреля.

Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте взяла под контроль дело в отношении правозащитника.

«Вчера мы посетили прокуратуру, органы опеки, встречались с адвокатом и разговаривали с родственниками Юрия Дмитриева. Впечатление, по имеющимся документам, что дело, мягко говоря, носит надуманный характер», — сообщил член совета Сергей Кривенко.

Напомним, Юрия Дмитриева задержали в декабре 2016 года по обвинению в изготовлении и распространении детской порнографии. Как выяснилось, дело завели из-за фотографий в медицинском «Дневнике здоровья» его приемной дочери. До ареста Дмитриев проживал вместе со своей гражданской женой и приемной 11-летней дочерью. Сам Дмитриев назвал обвинение «сюрреализмом» и «заказухой».

В январе писатели, журналисты, режиссеры, правозащитники, политики, политологи и деятели наук обратились с открытым письмом в защиту Дмитриева.

«Мы полагаем, что арест Дмитриева — политически мотивированное преследование с целью опорочить его доброе имя, остановить его правозащитную деятельность и деятельность общественной организации, которую он возглавляет», — убеждены авторы письма.

Подписавшиеся требуют изменить меру пресечения для Дмитриева, остановить «развязанную в СМИ кампанию по шельмованию» и провести независимое расследование.

Вера Юрченко