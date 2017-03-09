Русская православная церковь начнет отмечать 30 марта День святого Патрика. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Он рассказал, что на заседании Священного Синода, рассматривался вопрос о включении в список почитаемых древних святых, «подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года».

«В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — заявил Легойда.

По его словам, «учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью».

День святого Патрика отмечается ежегодно в западных странах 17 марта. Он является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Вера Юрченко