Состояние здоровья экс-губернатора Кировской области Никиты Белых ухудшилось после этапирования из больницы следственного изолятора «Матросская тишина» в «Лефортово». Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Андрей Грохотов.

«Он вернулся в Лефортово около 23 февраля, я к нему попал только 7 марта, и могу констатировать, что он чувствует себя хуже», — сказал он.

По словам адвоката, в больнице «Матросской тишины» Белых только провели обследование и поставили диагнозы.

«Его там не лечили, хотя мы просили и об обследовании, и о лечении. Мы конечно будем направлять запрос, почему его не лечили», — отметил Грохотов.

Он добавил, что Никите Белых были переданы лекарства для понижения давления и снижения уровня холестерина в крови. "Только сейчас удалось передать ему необходимые лекарства ", - отметил защитник.

О том, что Белых пройдет медобследование в больнице при «Матросской тишине» стало известно в конце января из-за жалоб на ноги. Ранее стало известно, что у Белых в ноге защемлен нерв, поэтому он с ходит с большим трудом.

Ранее сообщалось, что у Белых в ноге защемлен нерв, поэтому он с ходит с большим трудом.

Напомним, Никиту Белых задержали в июне 2016 года по подозрению в получении взятке в московском ресторане. 25 июня губернатора поместили под арест.

По версии следствия, он получил взятки на общую сумму 400 тысяч евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Никита Белых свою вину отрицает.

Вера Юрченко