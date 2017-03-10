На Сахалине по делу о превышении полномочий задержали руководителя территориального управления Росрыболовства Александра Таратенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Глава Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 10 марта задержан в Южно-Сахалинске. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — рассказал собеседник агентства.

По данным Sakh.com, накануне в рамках этого дела в офисах организации и ФГБУ «Сахалинрыбвод», а также дома у глав этих структур прошли обыски.

Таратенко в феврале 2016 года был назначен руководителем регионального подразделения Росрыболовства. Ранее он был аместителем руководителя Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.