Конституционный суд Южной Кореи оставил в силе решение парламента страны об импичменте президента страны Пак Кын Хе, сообщает Reuters.

Теперь Пак Кын Хе должна немедленно покинуть официальную резиденцию президента в Сеуле, где она продолжала оставаться уже после того, как парламент вынес решение об импичменте.

Согласно конституции страны, в течение 60 дней в стране проведут досрочные президентские выборы.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту 9 декабря. Президента отстранили от обязанностей до решения Конституционного суда. 5 января он начал рассматривать это дело.

Ранее сама Пак Кын Хе говорила, что готова уйти в отставку, если парламент страны проголосует за импичмент.

Первая в истории Южной Кореи женщина-президент Пак Кын Хе станет первым демократически избранным лидером страны, который досрочно покинет свой пост, отмечает агентство.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как стало известно, что президент допустила к секретным документам свою близкую подругу Чхве Сун Силь, 60-летнюю шаманку, адепта мистической секты «Енсеге».

Сообщалось, что подруга также вымогала деньги крупных корейских компаний, заставляя перечислять крупные суммы в связанные с ней фонды, и фактически управляла страной. Допустив это, Пак Кын Хе нарушила Конституцию страны и иные законы страны.