Паралимпийцы из 15 стран, в том числе и России, примут участие в американской программе обмена «Спорт для общества» (Sport for Community), которая проводится при участии Госдепартамента. В этом году она пройдет в США с 11 марта по 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление американского внешнеполитического ведомства.

Помимо России в программе примут участие спортсмены из Аргентины, Армении, Египта, Эстонии, Фиджи, Грузии, Индии, Косово, Монголии, Саудовской Аравии, Суринама, Южной Африки, Узбекистана и Венесуэлы.

Участники программы «вместе с американскими коллегами посетят ведущие спортивные организации для инвалидов» в США.

Как отметили в Госдепе, участники программы «будут разрабатывать план действий по расширению возможностей инвалидов путем продвижения их прав, уважения достоинства и их вовлечения во все аспекты жизни общества с помощью спорта».

В самом начале и конце программы ее участники также встретятся в Вашингтоне с представителями американского правительства и «познакомятся с историей движения за права американских инвалидов и спортивной культуры США».

Читайте также Чебоксарский аэропорт извинился перед паралимпийцем, спустившимся по трапу на руках

Напомним, в феврале 20 международных федераций допустили российских паралимпийцев к участию в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане .

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал российским спортсменам в участии в квалификации к Паралимпиаде-2018.

В августе прошлого года МПК объявил о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Это произошло по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.