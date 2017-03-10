В Сеуле в ходе столкновения сторонников и противников отстраненной от власти южнокорейского лидера Пак Кын Хе погибли два человека, сообщает агентство Ренхап. Это произошло после решения Конституционного суда, утвердившего решение парламента страны об импичменте президента.

По данным агентства, один из погибших стал 72-летний мужчина. Его наши с разбитой до крови головой возле Конституционного Суда в центре Сеула около одного часа назад. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Про второго погибшего пока информации нет. В ходе столкновений с полицией также пострадали журналисты, в частности, травмы головы получил оператор агентства Киодо.

Два митинга – сторонников и противников Пак Кын Хе – проходили в Сеуле в ожидании решения суда, который должен был или оставить президента в должности, или утвердить ее импичмент из-за коррупционного скандала, разразившегося осенью 2016 года. Тогда стало известно, что страной фактически управляла близкая подруга президента Чхве Сун Силь, 60-летняя шаманка, адепт мистической секты «Енсеге».

В пятницу, 10 марта, Конституционный суд утвердил решение парламента об импичменте президента. Таким образом, Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, которого отстранили от должности по импичменту. В течение 60 дней, начиная с сегодняшнего дня, в стране пройдут выборы нового президента.