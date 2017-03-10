Правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству, говорится в официальном сообщении.

Ранее законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект, в частности, предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

Кроме того, предусматривается повышение меры уголовной ответственности за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.

Автором законопроекта является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, за доведение несовершеннолетних до самоубийства нужно наказывать сроком лишения свободы до 12 лет.

В тексте упоминаются так называемые «группы смерти», о которых «Новая газета» сообщала весной. А также — «зацепинг» (способ передвижения на поезде, цепляясь к нему снаружи).

Законопроект также поддержали Следственный комитет, МВД, министерство образования, а также Роскомнадзор.