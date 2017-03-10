Генпрокуратура обнаружила хищения 127 млн руб. из госбюджета, которые допустило бывшее руководство департамента науки и технологий Минобрнауки. Об этом говорится в письме первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана главе ведомства Ольге Васильевой, сообщает РБК.

По версии Генпрокуратуры, 53 млн рублей из бюджета похитили в результате деятельности бывшего главы департамента Сергея Салихова и его заместителя Алексея Антропова. Деньги должны были пойти на создание устройства для дистанционной беспроводной диагностики организма человека по проекту Московского физико-технического института (МФТИ).

Еще 74 млн рублей департамент науки и технологий Минобрнауки в 2014 году выплатил компаниям, с которыми впоследствии расторг договор из-за некачественных услуг. Средства в бюджет департамент не вернул.

Нарушения обнаружили также при создании научно-координационного совета программы «Исследования и разработки». В его состав Минобрнауки включило помимо своих сотрудников представителей только двух ведомств — Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли. При этом в его состав должны входить также представители Российской академии наук и ведущие специалисты в соответствующих областях.

Генпрокуратура потребовала от Минобрнауки вернуть деньги в федеральный бюджет по расторгнутым соглашениям, организовать контроль за расходованием средств и соблюдением законодательства о госзакупках.

Источники РБК в министерстве не исключили, что по результатам проверки в отношении бывшего руководства департамента могут возбудить уголовное дело.

В пресс-службе ведомства выразили готовность сотрудничать с Генпрокуратурой и предоставить необходимые документы. На вопрос о вероятности возбуждения уголовного дела не ответили.

Ранее стало известно об увольнении директора Департамента науки и технологий ведомства Сергея Салихова и его заместителей.

В пятницу, 10 марта, Интефакса со ссылкой на источник сообщил, что уход руководства департамента науки и технологий Минобрнауки, в том числе директора этой структуры Сергея Салихова, был связан с нарушениями в финансовой сфере.