Бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров российского производителя грузовиков «КамАЗ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Годовое собрание акционеров, на котором переизберут кандидатов в новый состав совета директоров, состоится 23 июня. Помимо Сердюкова, в число кандидатов вошли 11 человек, которые занимают кресла в действующем составе.

Среди акционеров «КамАЗа» — госкорпорация «Ростех» (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (24,53%), немецкий Daimler (15%), KAMAZ International Management Co. (4,25%) и Decodelement Services Ltd (2,73%).

В конце февраля правительство выдвинуло Сердюкова кандидатом в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации».

В октябре 2015 года Сердюкова назначили на должность индустриального директора по авиационному кластеру госкорпорации «Ростех», в декабре

он стал членом совета директоров холдинга «Вертолеты России».

Анатолий Сердюков возглавлял министерство обороны с 2007 по 2012 года. Президент России отправил его в отставку из-за уголовного дела о хищениях в «Оборонсервисе». Новым министром обороны был назначен Сергей Шойгу.