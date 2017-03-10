Служба контрразведки ФБР совместно с программистами продолжают изучать возможные контакты президента США Дональда Трампа с российским банком, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Расследование в связи с регулярной перепиской между компьютерами бывшей компании Трампа Trump Organization и российским Альфа-банком началось летом прошлого года.

Тогда после нескольких недель расследования в ФБР заявили, что от Альфа-банка в организацию Трампа, вероятнее всего, приходили реклама и спам.

По данным источников CNN, расследование не прекратилось и ФБР до сих пор выявляет «странные связи» между Trump Organization и банком. Однако что это за связи, они не смогли уточнить.

Вместе с тем CNN отмечает, что до сих пор неясно, отвечала ли Trump Organization за запросы от сервера Альфа-банке. Доказательств этому нет.

В ФБР отказались от комментариев. Белый дом не ответил на просьбу издания о комментарии.