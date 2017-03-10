Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (FIFA) и не может баллотироваться на избрание в совет организации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Мутко не прошел проверку, поскольку параллельно с постом в РФС занимает должность вице-премьера.

Провал кандидатуры главы РФС не связан с отчетом Всемирного антидопингового агентства о применении допинга в российском спорте, отмечает AP.

Вместе с тем не исключено, что расследование скандала может привести к отставке Мутко с поста в РФС, а также с должности главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Выборы в совет FIFA пройдут на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) 5 апреля в Хельсинки. Четырех кандидатов выберут на четырехлетний срок.

Мутко может подать жалобу на отстранение от выборов в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.