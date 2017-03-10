Дадина задержали при проведении пикета в Москве у ФСИН
Вера Юрченкокорреспондент
В Москве полиция задержала активиста Ильдара Дадина. Он проводил одиночный пикет у здания Федеральной службы исполнения наказаний в центре города с требованием отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха.
Вместе с Дадиным находился Лев Пономарев, полиция не стала его задерживать.
«Мы проводили одиночные пикеты. Ко мне подошел сотрудник полиции и попросил показать паспорт, я обычно не сопротивляюсь, показал ему документы, больше вопросов не возникло. У Ильдара с собой паспорта не оказалось, его задержали для установления личности», — сказал «Новой газете» Лев Пономарев.
Он добавил, что жена Дадина Анастасия Зотова уже привезла паспорт, и активиста скоро должны отпустить.
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Напомним, Ильдар Дадин вышел на свободу 26 февраля после того, как президиум Верховного суда постановил освободить активиста, осужденного за неоднократные нарушения на митингах.