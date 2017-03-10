Россия сняла запрет на поставки гвоздик и некоторых видов овощей из Турции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Теперь из-под запрета выведены свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров. Кроме того, правительство сняло запрет на поставки соли.

Между тем, томаты и многие виды фруктов из Турции до сих пор остаются под запретом.

С 1 января 2016 года Россия на фоне осложнения политических отношений запретила ввоз из Турции ряд фруктов и овощей, в частности, под запрет попали цитрусовые (апельсины, мандарины), виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, включая нектарины, сливы и терн, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы и корнишоны.

В ограничительный список попали и овощи (томаты, огурцы, капуста цветная и брокколи, лук репчатый), а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур. Под запретом также оказались турецкие гвоздики и соль, перец и гранаты.

Кроме того, Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз в Россию всей растительной продукции из Турции, поскольку она не соответствует российскому законодательству в области карантина растений.

После извинений турецкой стороны за сбитый российский бомбардировщик Су-24 правительство в октябре отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив.

Вера Юрченко