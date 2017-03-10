Активиста Ильдара Дадина, задержанного во время проведения одиночного пикета у здания ФСИН в Москве, отпустили из ОВД. Об этом «Новой газете» сообщили в отделе МВД России по району Якиманка.

По словам дежурного ОВД, активиста отпустили после того, как был составлен протокол установления личности.

Супруга Дадина Анастасия Зотова подтвердила данную информацию.

Ранее в пятницу полиция задержала активиста Ильдара Дадина у здания Федеральной службы исполнения наказаний, где он проводил пикет с требованием отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха. Как рассказал «Новой газете» Лев Пономарев, также проводивший пикет, активист был задержан для установления личности.

Напомним, Ильдар Дадин вышел на свободу 26 февраля после того, как президиум Верховного суда постановил освободить активиста, осужденного за неоднократные нарушения на митингах.

Андрей Дубровский, Вера Юрченко