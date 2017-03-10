В пригороде Стамбула потерпел крушение частный вертолет. Об этом сообщает CNN Turk.

На борту вертолета находились семь человек, в том числе два пилота и гражданин Турции.

В результате авиакатастрофы погибли пять человек, четверо из них, предположительно, были гражданами России.

По данным СМИ, на борту находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган, которые занимались бизнесом в сфере строительства.

По предварительным данным, вертолет упал на шоссе после столкновения с телевизионной вышкой в районе Бююкчекмедже.