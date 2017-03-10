В Стамбуле четверо россиян погибли при крушении вертолета
В пригороде Стамбула потерпел крушение частный вертолет. Об этом сообщает CNN Turk.
На борту вертолета находились семь человек, в том числе два пилота и гражданин Турции.
В результате авиакатастрофы погибли пять человек, четверо из них, предположительно, были гражданами России.
По данным СМИ, на борту находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган, которые занимались бизнесом в сфере строительства.
DÃ¼Åen helikopterin EczacÄ±baÅÄ±'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerini taÅÄ±dÄ±ÄÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±! https://t.co/2peTxShp4d pic.twitter.com/RpcOKFxIzL— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) March 10, 2017
По предварительным данным, вертолет упал на шоссе после столкновения с телевизионной вышкой в районе Бююкчекмедже.