Причиной крушения двух палубных истребителей на авианосце «Адмирал Кузнецов» в 2016 году стал обрыв троса аэрофинишера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В случае с потерей МиГ-29К трос оборвался вследствие того, что самолет приземлялся на палубу под критическим углом. Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в обоих случаях самолеты были исправны.

Напомним, 14 ноября в нескольких километрах от авианосца «Адмирал Кузнецоа» потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29. Вторым потерянным для крейсера истребителем стал Су-33, который потерпел аварию во время посадки, пилот успел катапультироваться.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Главному штабу ВМФ сообщил, что причиной падения Су-33 с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» мог стать человеческий фактор. Минобороны опровергло данную информацию.

Вера Юрченко