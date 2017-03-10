Помощник главы Чечни Даниил Мартынов подтвердил факт покушения на Рамзана Кадырова, о котором сообщала «Новая газета», передает РБК.

«Тот факт, что покушение было неудачным как раз и говорит о том, что все службы сработали максимально слаженно. Это подтверждает эффективность наших методик и систем организации охраны правопорядка и предупреждения угроз», — сказал Мартынов, отвечая на вопрос о покушении на главу Чечни, которое готовилось весной 2016 года.

Напомним, в октябре «Новая газета» сообщила о покушении на главу Чечни, которое готовилось в высокогорном селе Беной в Ножай-Юртовском районе. Там находится резиденция, в которой часто бывает Кадыров. Большая часть заговорщиков — молодые члены тейпа Беной, к которому принадлежит и сам Кадыров.

По информации источников «Новой газеты», заговор против Кадырова был раскрыт в начале лета. В связи с готовившимся покушением в республике задержали несколько десятков человек.

«А почему я не в курсе», — с иронией написал глава республики в инстаграм-блоге Kavkaz_pravda, комментируя публикацию «Новой».

При этом в середине сентября Кадыров признавал, что попытка покушения действительно предпринималась и была пресечена силовиками. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опровергал информацию «Новой газеты».

Юлия Минеева