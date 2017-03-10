МИД подтвердил гибель россиян при крушении вертолета в Стамбуле
Министерство иностранных дел России подтвердило, что четверо погибших при крушении вертолета в Стамбуле были гражданами страны.
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Имена погибших не уточняются.
Ранее в среду в пригороде Стамбула потерпел крушение частный вертолет. На борту вертолета находились семь человек, в том числе два пилота и гражданин Турции. Пятеро из них погибли.
По данным СМИ, на борту находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган, которые занимались бизнесом в сфере строительства.
По предварительным данным, вертолет упал на шоссе после столкновения с телевизионной вышкой в районе Бююкчекмедже.
Вера Юрченко