В Краснодарском крае удалось предотвратить попытки суицида двух школьниц. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, с февраля по март 2017 года, 11-летняя девочка состояла в одной из так называемых «групп смерти», в которой под видом игры «Синий кит» ей предложили выполнять задания суицидальной направленности, а в дальнейшем, принуждали покончить жизнь самоубийством. За отказ выполнять задания девочке угрожали расправой над семьей.

2 марта школьница предприняла попытку самоубийства, однако ее остановил очевидец. В связи с этим инцидентом СК возбудило уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства).

Кроме того, проводится доследственная проверка в связи с попыткой суицида 15-летней девочки в станице Кущевской, которая также вела переписку с одним из кураторов игры, предлагавшим выполнять аналогичные задания.

Напомним, что 9 марта в Госдуме предложили наказывать злоумышленников сроком лишения свободы до 12 лет за доведение подростков до самоубийства. Законопроект вводит уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к суициду и оказание им содействия в совершении самоубийства.

В тексте документа упоминаются так называемые «группы смерти», о которых «Новая газета» сообщала весной. Законопроект поддержали Следственный комитет, МВД, министерство образования, Роскомнадзор, а также правительство.

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Илья Горшков